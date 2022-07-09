ООН назвала число людей на Земле

Население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года. Как передает Интерфакс, об этом сообщается в докладе ООН World Population Prospects 2022, опубликованном 11 июля во Всемирный день народонаселения.

В докладе также отмечается, что в 2023 году Индия станет страной с самым большим населением в мире.

Комментируя доклад, генсек ООН Антониу Гуттериш отметил, что к росту продолжительности жизни и сокращению детской и материнской смертности привели достижения в области здравоохранения.

Как сообщается в докладе, в настоящее время наблюдается самый медленный рост мировой популяции с 1950-х годов. Во многих странах в последние десятилетия существенно снизилась рождаемость.