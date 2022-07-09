Армения снова обстреляла азербайджанские позиции
Вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен.