За две недели Украина получила 3 миллиарда от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США передали Украине $3 млрд за последние две недели.

«Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от Трастового Фонда Всемирного Банка и Агентства США по международному развитию. Это второй грант от США за две недели, суммарная помощь составляет 3 миллиарда долларов», - заявил Шмыгаль.

В прошедшую субботу, 9 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получит от Агентства США по международному развитию (USAID) при поддержке двух организаций грант на $1,7 млрд на нужды украинского здравоохранения на безвозвратной основе.