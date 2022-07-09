Беларусь начинает масштабные военные учения

На юге Беларуси с 12 по 14 июля пройдет командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района, будет отработано выполнение мер военного положения, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Руководит учением зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета.

«Цель учения - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны», - говорится в сообщении.

Участники учений отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.