Учившегося в Баку экс-президента Анголы убили?

Дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша заявила, что он мог быть убит. Для проверки этой версии судебные эксперты в Испании провели вскрытие, его результаты пока неизвестны.

Как сообщает Agence France-Presse, Чизе душ Сантуш обвиняет в покушении бывшую жену отца Ану Паулу. По мнению дочери политика, Ана Паула связана с правительством Анголы, которое «преследовало людей» из окружения экс-президента.

Семья душ Сантуша также заявила о давлении властей Анголы - они хотят похоронить политика на родине вопреки его желанию быть погребенным в Барселоне.

Жозе Эдуарду душ Сантуш умер 8 июля после остановки сердца. Он правил Анголой 38 лет и покинул пост в 2017 году.