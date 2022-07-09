Еще один успех BAL/ANS: восстановлена классика азербайджанского кинематографа видео
Студия цифрового восстановления BAL/ANS полностью восстановила и подарила азербайджанскому народу художественный фильм «Прости, если умру» выдающегося режиссера Расима Оджагова.
Работа по восстановлению фильма прошла при поддержке Фонда Национального героя Чингиза Мустафаева, Студии Фахраддина Манафова, фабрики точных механизмов VMF, Отдела кино Минкультуры и Госфонда.
Расим Оджагов - классик местного авторского кино. В центре его фильмов всегда были проблемы общества с точки зрения экзистенциальной философии, ценности человечества, душевное одиночество и эмоциональный кризис.