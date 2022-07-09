Турция предложила Армении новое место переговоров

Турция предложила новое место для встречи по нормализации отношений с Арменией и намерена провести переговоры в Анкаре или Ереване. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

До сих пор такие встречи проходили только в Москве и Вене. Правительство Турции еще не получило ответ от армянской стороны.

«Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа», - сказал источник.

По его словам, сопротивление армянской диаспоры является одной из основных причин замедления процесса нормализации отношений. «В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен», - отметил он.