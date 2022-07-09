Разведка США: Россия попросила у Ирана беспилотники для войны в Украине

Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Иран может поставить России ударные беспилотники и даже готов в ближайшее время начать обучение российских военных управлению ими. Об этом 11 июля заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет международное информационное агентство "Ассошиэйтед пресс". Информация, которую Салливан сообщил журналистам, основана на недавно рассекреченных разведданных.

Как рассказал Салливан, Россия попросила у Ирана "сотни" БПЛА, в том числе ударные беспилотники. Советник отметил: этот факт указывает на то, что РФ потеряла много вооружения во время массированных ударов по территориям соседней страны и теперь российской армии недостаточно только своего оружия для агрессии против Украины.

Политик добавил, что Тегеран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.

Как пишет "Ассошиэйтед пресс", заявление Салливана прозвучало накануне поездки Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, где ключевым предметом переговоров станет ядерная программа Ирана и другая "злонамеренная" деятельность этого государства.