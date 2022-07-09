Абэ убит, а его партия победила. Япония объявляет об имперских амбициях итоги с haqqin.az
Партии, выступающие за милитаризацию Японии, получили абсолютное большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов.
Какой сюрприз и какая неожиданность! Как и всегда, с 1955 года, за исключением девяти месяцев в 1993 году и небольшого периода в 2009-2012 годах, правящая Либерально-демократическая партия Японии вновь сокрушительно выиграла демократические выборы.
Благодаря этой победе действующий премьер Фумио Кисида может спокойно занимать свое кресло до 2025 года, до новых выборов. И заниматься тем, что завещано Синдзо Абэ – дальнейшей милитаризацией Японии.
Абэ почему-то ассоциировался у мировой общественности как сторонник мира. Но это была только маска. Придя к власти, он ежегодно увеличивал оборонный бюджет, доведя его за девять лет до рекордного показателя в 2021 году, когда уже ушел в отставку, в размере $52 миллиардов.
Именно в его период нахождения у власти были приняты поправки, разрешающие силам обороны действовать за рубежом при коллективной «самообороне». Именно при нем в 2018 году была сформирована Амфибийная бригада быстрого развертывания - элитное соединение морской пехоты, по сути своей, силы быстрого реагирования, которые можно использовать в любой точке региона, в том числе и в территориальных конфликтах.
В том же году два эсминца типа «Идзумо» были перестроены в легкие авианосцы, на которых будут использованы уже полученные Японией от США новейшие F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Реализуется также программа принятия на вооружение японской армией, все еще стыдливо именуемой в Токио «Силами самообороны», новых типов тактических и крылатых ракет с дальностью более 1000 км.
Его однопартийцы, которые сейчас формируют внешнюю политику Японии, Ёсихидэ Суга и действующий премьер Фумио Кисида придерживаются точно таких же взглядов. И неоднократно утверждали, что девятая статья Конституции, в которой говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах, не отвечает текущим геополитическим условиям, что Японии нужна небольшая, но мощная армия, способная ответить на любые угрозы.
Как в прошлом Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида и целая группа влиятельных японских политиков являются членами «Общества обновления Японии» и закрытого ультраконсервативного клуба «Ниппон кайги», цель деятельности которого - вернуть Японии довоенную имперскую «славу».
Численность этого клуба – около 38 тысяч человек по всей Японии, но не в количестве дело. В этом клубе что ни член, то парламентарий, крупный бизнесмен, государственный служащий, профессор университета, политолог или известный журналист. То есть – самая что ни на есть японская элита, формирующая облик «Страны восходящего солнца» и деятельно пекущаяся о возрождении ее былого величия.
Но хотя «Ниппон кайги» выступает за высылку всех приезжих и превосходство японской расы, у нее все же есть одна «священная корова» - договор по безопасности с США. С их точки зрения, мир должен полностью перевернуться, чтобы Токио отказался от сотрудничества с Америкой.
В итоге победа Либерально-демократической партии Японии на нынешних выборах будет означать дальнейшую милитаризацию страны и рост ее международных амбиций, которые со временем она будет отстаивать и военно-политическими шагами. А тесное партнерство с США позволяет предположить возможный вектор усилий Токио - противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Противостояние жесткое и бескомпромиссное.