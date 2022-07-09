Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:03

Партии, выступающие за милитаризацию Японии, получили абсолютное большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов. Какой сюрприз и какая неожиданность! Как и всегда, с 1955 года, за исключением девяти месяцев в 1993 году и небольшого периода в 2009-2012 годах, правящая Либерально-демократическая партия Японии вновь сокрушительно выиграла демократические выборы.

Благодаря этой победе действующий премьер Фумио Кисида может спокойно занимать свое кресло до 2025 года, до новых выборов. И заниматься тем, что завещано Синдзо Абэ – дальнейшей милитаризацией Японии. Абэ почему-то ассоциировался у мировой общественности как сторонник мира. Но это была только маска. Придя к власти, он ежегодно увеличивал оборонный бюджет, доведя его за девять лет до рекордного показателя в 2021 году, когда уже ушел в отставку, в размере $52 миллиардов. Именно в его период нахождения у власти были приняты поправки, разрешающие силам обороны действовать за рубежом при коллективной «самообороне». Именно при нем в 2018 году была сформирована Амфибийная бригада быстрого развертывания - элитное соединение морской пехоты, по сути своей, силы быстрого реагирования, которые можно использовать в любой точке региона, в том числе и в территориальных конфликтах.

В том же году два эсминца типа «Идзумо» были перестроены в легкие авианосцы, на которых будут использованы уже полученные Японией от США новейшие F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Реализуется также программа принятия на вооружение японской армией, все еще стыдливо именуемой в Токио «Силами самообороны», новых типов тактических и крылатых ракет с дальностью более 1000 км. Его однопартийцы, которые сейчас формируют внешнюю политику Японии, Ёсихидэ Суга и действующий премьер Фумио Кисида придерживаются точно таких же взглядов. И неоднократно утверждали, что девятая статья Конституции, в которой говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах, не отвечает текущим геополитическим условиям, что Японии нужна небольшая, но мощная армия, способная ответить на любые угрозы. Как в прошлом Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида и целая группа влиятельных японских политиков являются членами «Общества обновления Японии» и закрытого ультраконсервативного клуба «Ниппон кайги», цель деятельности которого - вернуть Японии довоенную имперскую «славу».