Абэ убит, а его партия победила. Япония объявляет об имперских амбициях итоги с haqqin.az

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

Партии, выступающие за милитаризацию Японии, получили абсолютное большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов.

Какой сюрприз и какая неожиданность! Как и всегда, с 1955 года, за исключением девяти месяцев в 1993 году и небольшого периода в 2009-2012 годах, правящая Либерально-демократическая партия Японии вновь сокрушительно выиграла демократические выборы.

Сразу же после убийства Абэ его партия победила на парламентских выборах

Благодаря этой победе действующий премьер Фумио Кисида может спокойно занимать свое кресло до 2025 года, до новых выборов. И заниматься тем, что завещано Синдзо Абэ – дальнейшей милитаризацией Японии.

Абэ почему-то ассоциировался у мировой общественности как сторонник мира. Но это была только маска. Придя к власти, он ежегодно увеличивал оборонный бюджет, доведя его за девять лет до рекордного показателя в 2021 году, когда уже ушел в отставку, в размере $52 миллиардов.

Именно в его период нахождения у власти были приняты поправки, разрешающие силам обороны действовать за рубежом при коллективной «самообороне». Именно при нем в 2018 году была сформирована Амфибийная бригада быстрого развертывания - элитное соединение морской пехоты, по сути своей, силы быстрого реагирования, которые можно использовать в любой точке региона, в том числе и в территориальных конфликтах.

Основоположник нового японского милитаризма - Абэ

В том же году два эсминца типа «Идзумо» были перестроены в легкие авианосцы, на которых будут использованы уже полученные Японией от США новейшие F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Реализуется также программа принятия на вооружение японской армией, все еще стыдливо именуемой в Токио «Силами самообороны», новых типов тактических и крылатых ракет с дальностью более 1000 км.

Его однопартийцы, которые сейчас формируют внешнюю политику Японии, Ёсихидэ Суга и действующий премьер Фумио Кисида придерживаются точно таких же взглядов. И неоднократно утверждали, что девятая статья Конституции, в которой говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах, не отвечает текущим геополитическим условиям, что Японии нужна небольшая, но мощная армия, способная ответить на любые угрозы.

Как в прошлом Синдзо Абэ, Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида и целая группа влиятельных японских политиков являются членами «Общества обновления Японии» и закрытого ультраконсервативного клуба «Ниппон кайги», цель деятельности которого - вернуть Японии довоенную имперскую «славу».

Фумио Кисида продолжает дело Абэ

Численность этого клуба – около 38 тысяч человек по всей Японии, но не в количестве дело. В этом клубе что ни член, то парламентарий, крупный бизнесмен, государственный служащий, профессор университета, политолог или известный журналист. То есть – самая что ни на есть японская элита, формирующая облик «Страны восходящего солнца» и деятельно пекущаяся о возрождении ее былого величия.

Но хотя «Ниппон кайги» выступает за высылку всех приезжих и превосходство японской расы, у нее все же есть одна «священная корова» - договор по безопасности с США. С их точки зрения, мир должен полностью перевернуться, чтобы Токио отказался от сотрудничества с Америкой.

В итоге победа Либерально-демократической партии Японии на нынешних выборах будет означать дальнейшую милитаризацию страны и рост ее международных амбиций, которые со временем она будет отстаивать и военно-политическими шагами. А тесное партнерство с США позволяет предположить возможный вектор усилий Токио - противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Противостояние жесткое и бескомпромиссное.