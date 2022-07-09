Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 12:28

Краснодарский краевой суд в понедельник, 11 июля, отменил запрет на работу терминалов Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска. Ранее суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. Угроза действует ровно до той секунды, пока она остается угрозой. А вот когда она применяется на практике, а после этого отменяется, как произошло в данном случае – возникает двойной эффект. Во-первых, сторона, против которой она была применена, начинает принимать меры, чтобы не допустить ее повторения в будущем. Во-вторых, возникает ощущение, что сделавшая реальностью эту угрозу сторона демонстрирует, что она, мягко выражаясь, «слаба в коленках».

Решение Краснодарского краевого суда выглядит как попытка Москвы «отползти» от ситуации с сохранением лица и сделать вывод, что ничего особенного-то и не произошло. Ну, были некоторые непорядки в документах, на них казахстанской стороне указали, заплатите символический штраф – что такое 200 тысяч рублей, чуть больше трех тысяч долларов по текущему курсу для Консорциума – и работайте дальше в обычном порядке. Но этого самого обычного порядка больше уже не будет. В Казахстане услышали месседж Москвы: либо больше лояльности, либо его поставят перед фактом закрытия нефтяных экспортных поставок и с последующим нанесением тяжелого ущерба бюджету страны, ведь Консорциум – это 80% казахстанского экспорта нефти. Но, разумеется, дело не только в нефти. Взаимозависимость российской и казахстанской экономик весьма велика, а потому история с Каспийским трубопроводным консорциумом послужила для Нур-Султана сигналом о необходимости диверсификации товарных потоков в обход Москвы. А также для налаживания новых торгово-экономических отношений с Турцией, например, или Израилем, делегация которого сегодня будет проводить переговоры с казахстанской стороной.

Отдельно надо сказать о казахско-китайских отношениях на современном этапе, то есть после начала российской «спецоперации» в Украине. На Петербургском международном экономическом форуме Путин, усадив рядом с собой Токаева, дал понять, что у Казахстана есть последний шанс определиться со своей позицией. Что ответил Токаев на этот демарш Москвы – хорошо известно. Менее известно, что буквально на следующий день казахи тут же ответили российской стороне большим интервью Шахрата Нурышева, посла Казахстана в Китае. Интервью крайне интересное, особенно в том, что главным экономическим и политическим партнером казахский дипломат называет Китай, а главными организациями для дальнейшей экономической деятельности казахи считают ШОС и международную инициативу «Один пояс, один путь». «У наших стран нет нерешенных вопросов, нет политических разногласий», - заявил в интервью Шахрат Нурышев. Тем самым заявив, что Казахстан объявляет своим приоритетом намерения оставаться в рамках европейских соглашений и видит теперь главным союзником и партнером Китай: «Я хотел бы подчеркнуть, что всего за два года Центральноазиатско-китайский диалог зарекомендовал себя как одна из наиболее эффективных и перспективных платформ для всестороннего сотрудничества», - заявил посол, согласовав эту позицию с руководством Казахстана.