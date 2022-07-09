В Сомали в перестрелке сил безопасности погибли 11 человек

В Сомали погибли по меньшей мере 11 человек в столкновении подразделений сил безопасности в городе Босасо. Об этом сообщает Somali Guardian.

Отмечается, что перестрелка возникла между отрядом охраны аэропорта Босасо и группой спецназа в связи с прибытием из сомалийской столицы Могадишо самолета с гуманитарной помощью. Бойцы спецназа настаивали на доступе к самолету, однако охрана их не пропускала.

Самолет был вынужден вернуться в Могадишо, так и не разгрузившись. Сообщается, что в нем находилась вице-спикер федерального парламента Сомали Садия Саматар.

По данным портала, наряду с погибшими есть раненые.