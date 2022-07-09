Ракета SpaceX загорелась

Прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенный для запуска перспективного космического корабля Starship к Луне и Марсу, загорелся на пусковой площадке компании SpaceX в штате Техас. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы SpaceX Илона Маска, все пошло «не так уж хорошо». Бизнесмен добавил, что проблема возникла при запуске одного из двигателей Raptor.

По свидетельству очевидцев, возгорание удалось потушить. В настоящее время команда, занимающаяся испытанием Super Heavy и Starship, «оценивает ущерб».