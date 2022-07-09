Бывший партнер Сороса предсказал миру проблемы

В 2023 году мир ожидают серьезные экономические трудности, которые приведут к многолетней рецессии, заявил в интервью ТАСС известный американский инвестор Джим Роджерс, бывший партнер Джорджа Сороса, в 1970-е годы основавший с ним Quantum Fund.

«Мы столкнемся с очень серьезными проблемами в большей части света. В этот раз нас ждет затяжная рецессия, и мы не увидим просвета долгое время. Будет плохо», - предсказал он. Кризис, по его словам, может продлиться вплоть до четырех лет.

В США, по его словам, рецессия или уже началась или скоро начнется. Власти страны при этом настаивают, что оснований для таких проблем нет, хотя замедление дальнейшего роста действительно возможно, указала в июле министр торговли страны Джина Раймондо.

По ее оценкам, ВВП США последние полтора года рос беспрецедентно высокими темпами, на уровне 5-6 процентов, и ожидать их сохранения не стоит. Вероятнее всего, при выходе из пандемийного кризиса страна перейдет от активного роста к устойчивому.