Путин и Эрдоган встретятся в Иране

Кремль подтвердил информацию о предстоящей поездке российского президента Владимира Путина в Тегеран, которая может состояться уже на следующей неделе. Переговоры пройдут не только с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, но и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о возможном визите Путина в Тегеран сообщало издание Mehr. Предполагают, что Путин и Раиси собираются обсудить экономическое сотрудничество. «Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран», - сказал он.