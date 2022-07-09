Лига чемпионов: удастся ли «Карабаху» пройти «Лех»?
Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и польским «Лехом».
Первая игра в Познани завершилась со счетом 1:0 в пользу «Леха».
Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Эндрю Мэдли.
Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет со швейцарским «Цюрихом». А проигравший отправится во 2-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником другой пары 1-го раунда Лиги чемпионов «Слован» (Словакия) – «Динамо» (Батуми, Грузия).