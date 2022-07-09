Лукашенко обвинил Запад в подготовке нападения на Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о деталях телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 11 июля, передает «БелТА». По его словам, он подробно обсудил с президентом России факт разработки планов западных государств по нападению на Москву.

«В последнее время разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь», - пояснил Лукашенко.