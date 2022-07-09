Любитель марихуаны Рустамов сел на 6 лет

Как сообщает haqqin.az, Вюсал Рустамов был задержан 16 февраля прошлого года сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД. При нем было обнаружено 14 граммов высушенной марихуаны. Позже была осмотрена квартира, где проживал Рустамов. В ней обнаружили и изъяли более 7 килограммов сушеной марихуаны, хранившейся в трех целлофановых пакетах, и электронные весы. В ходе следствия было установлено, что Рустамов выращивал марихуану сам, на принадлежащем ему земельном участке в Агдаме. Позже он намеревался продать наркотики в столице.

Обвиняемый Вюсал Рустамов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своем заявлении он сообщил, что работает прорабом на различных стройках и имеет на попечении троих малолетних детей. Рустамов признался, что иногда употреблял наркотики.

Поскольку показания обвиняемого в суде и показания, которые он дал следствию, противоречили, было оглашено его заявление на следствии. В ходе следствия Рустамов заявил, что употребляет марихуану около года и что купил наркотик у незнакомых людей. В коробке с марихуаной были семена, которые Рустамов решил посадить.

«Я сохранил семена. В марте 2020 года я взял их с собой, когда собирался в дом своей бабушки, которая живет в селе Бахарлы Агдамского района. Посадил семена во дворе. Потом я вернулся в Баку. Раз в неделю ездил в деревню и ухаживал за кустами. В августе я высушил растения, собрал их в пластиковые контейнеры и спрятал. За день до своего ареста я привез их в Баку для собственного пользования и для продажи, после чего спрятал в своей квартире», - заявил в ходе следствия Рустамов.

Решением суда Вюсал Рустамов приговорен к 6 годам лишения свободы.