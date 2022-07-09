Азербайджанцы в пять раз чаще летят в Грузию

В первом полугодии текущего года количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в Грузию, составило 70 409 человек. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

За отчетный период доля авиакомпании на авиационном рынке Грузии составила 4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество пассажиров, перевезенных AZAL в Грузию, увеличилось в 5,3 раза.

По количеству перевезенных в Грузию пассажиров AZAL занял седьмое место в первой десятке зарубежных авиакомпаний. В тройку лидеров вошли Turkish Airlines (226 719 человек), Wizz Air (226 000 человек) и Pegasus (164 293 человека).