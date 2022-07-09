Хакерская атака на телефон сына Байдена: номер его отца записан как... «Педофил Питер»

Данные, изъятые с мобильных устройств Хантера Байдена, включают скриншоты, доказывающие, что сын президента употребляет наркотики, осуществляет незаконные денежные переводы, участвует в операциях, связанных с торговлей оружием, и хранит интимные фото с несовершеннолетними девушками.

В сеть просочилась информация о телефоне, предположительно, принадлежащем Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена. Посетители сайта 4chan.org, состоящего из анонимных пользователей, утверждают, что сумели взломать пароль учетной записи iCloud сына Байдена и изъяли все данные с его устройств iPhone и iPad. Часть информации уже размещена в Интернете.

Также утверждается, что Хантер Байден сохранил номер телефона своего отца под именем «Педофил Питер».

Секретная служба, обеспечивающая безопасность президента США и членов его семьи, объявила11 июля, что ей известно о «потенциальном взломе» аккаунта Хантера Байдена в iCloud.

«В настоящее время мы не можем публично комментировать следственные действия, которые последуют в этой связи, - говорится в заявлении официального представителя службы Энтони Гульельми, - но я могу заверить вас, что Секретная служба вместе с другими партнерами из федеральных правоохранительных органов осведомлены о сообщениях в социальных сетях и утверждениях со ссылкой на господина Байдена».

Следует отметить, что для сына нынешнего президента США подобные скандалы не в новинку. Тем не менее скандальное издание Daily Mail сообщает, что на сей раз Хантеру могут предъявить обвинения в организации частных визитов проституток.

Речь идет о нарушении так называемого закона Манна, который запрещает перевозку людей через границы штатов для «любых действий сексуального характера». Сообщается, что в ноутбуке Хантера нашли подтверждение покупки электронного билета на поезд для трех проституток, следовавших из Бостона в Нью-Йорк.

По данным Daily Mail, за пять месяцев сын американского лидера потратил на эскорт-услуги 30.000 долларов. В частности, банк JP Morgan Chase в своем «Отчете о подозрительной деятельности» (SAR) назвал «подозрительными» транзакции, в которых фигурировала гражданка Украины Екатерина Морева (Ekaterina Moreva). Уточняется, что Морева получила от компании Хантера Байдена десятки тысяч долларов за организацию приватных свиданий с проститутками.

Также сообщается, что в переписках с Моревой фигурирует название сайта, предлагающего интимные знакомства с «моделями». Кроме того, Хантер Байден посылал Моревой фотографии чеков, которые подтверждают, что услуги девушек по вызову были оплачены. При этом сына президента США заподозрили в выдаче чеков за «оказание медицинских услуг».

В отчете банка JP Morgan Chase указывается, в частности, что «студентка» Анна Дехтяр из Флориды получила за период с ноября 2018 года по март 2019 года «без четкой, законной экономической цели» почти 275.000 долларов.

Еще раньше издание New York Post опубликовало кадры, на которых Хантер Байден красуется абсолютно голым с пистолетом в руке в компании обнаженной проститутки.

В настоящее время Хантер Байден является фигурантом налогового расследования. Речь идет о деньгах, которые сын американского политика получал от украинской газовой компании Burisma.

По словам члена Палаты представителей Даррела Иссы, Конгресс изучает в данный момент содержимое ноутбука Хантера Байдена. Исса заявил, что это дело необходимо отследить «до самого верха, до большого парня».

По мнению Иссы, для этого, скорее всего, потребуется участие генпрокурора США.