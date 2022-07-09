Иран опровергает передачу беспилотников России

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг утверждения США о возможной передаче иранских беспилотников российской стороне, отметив, что «особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось».

«История сотрудничества России и Ирана в области ряда современных технологий восходит к довоенному периоду в Украине, и особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось», - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.

Он отметил, что позиция Ирана в отношении кризиса в Украине достаточно ясна и многократно заявлялась. Иранский дипломат добавил, что «США и Европа годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры, в том числе расположенные в регионе Западной Азии, в склад своего различного смертоносного оружия».