Ильхам Алиев принял нового посла Чехии
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Чехии Милана Седлачека.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Чехии Милана Седлачека.
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