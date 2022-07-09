LEGO уходит из России

Датский производитель игрушек LEGO заявил о полном уходе из России, передает «Коммерсант».

Компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая управляет магазинами бренда в РФ. К началу «спецоперации» в Украине, последствия которой привели к разрыву с LEGO, на территории России действовал 81 магазин датской компании.

LEGO прекратила поставки новых товаров в Россию еще 3 марта. Три месяца спустя часть магазинов, продающих продукцию LEGO, начала закрываться из-за нехватки товаров.