Джонсону могут вынести новый вотум недоверия

Лейбористская партия Великобритании намерена вынести во вторник на рассмотрение в правительстве вопрос о проведении нового вотума недоверия ушедшему в отставку премьер-министру Борису Джонсону, сам вотум может пройти в среду, сообщил во вторник телеканал Sky News.

В случае если большинство членов парламента поддержит инициативу, существует вероятность, что это может привести к проведению новых всеобщих выборов (выборы в парламент Великобритании), отмечает телеканал.

Однако если члены Консервативной партии вынесут вотум недоверия своему же правительству, партия может потерять лидирующую позицию в парламенте, и следующим премьер-министром может стать лидер оппозиции, сообщает Sky News.