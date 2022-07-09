В Хачмазе задержан серийный вор
Сотрудники Хачмазского РОП провели несколько оперативно-розыскных мероприятий против краж, совершенных в районе.
Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате был задержан подозреваемый в совершении краж житель района Фейзулла Нурмамедов.
В ходе расследования было установлено, что из разных магазинов района он украл спиртные напитки, сигареты, предметы быта, техническое оборудование на сумму более 3180 манатов, а также 330 манатов наличными.
По фактам в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело.