В Сирии убит лидер ИГИЛ
В Сирии при авиаударе США был убит лидер ИГИЛ.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
Ранее в Стамбуле задержали предыдущего лидера организации - Абу аль-Хасана аль-Курейши.
В Сирии при авиаударе США был убит лидер ИГИЛ.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
Ранее в Стамбуле задержали предыдущего лидера организации - Абу аль-Хасана аль-Курейши.
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