В Сирии убит лидер ИГИЛ

В Сирии при авиаударе США был убит лидер ИГИЛ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Ранее в Стамбуле задержали предыдущего лидера организации - Абу аль-Хасана аль-Курейши.