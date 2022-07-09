Украина подтвердила участие в переговорах с Россией в Стамбуле

«Украина подтверждает участие в четырехсторонней встрече по «зерновому коридору», которая пройдет 13 июля в Стамбуле». Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В частности, он уточнил, что Киев выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна решался под эгидой ООН.

«В этом контексте мы благодарны генсеку Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства», - отметил Николенко.