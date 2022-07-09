Украина подтвердила участие в переговорах с Россией в Стамбуле
«Украина подтверждает участие в четырехсторонней встрече по «зерновому коридору», которая пройдет 13 июля в Стамбуле». Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
В частности, он уточнил, что Киев выступает за то, чтобы вопрос о разблокировании экспорта украинского зерна решался под эгидой ООН.
«В этом контексте мы благодарны генсеку Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства», - отметил Николенко.
По его словам, на 13 июля в Стамбуле запланирована четырехсторонняя встреча с участием экспертов Украины, ООН, Турции и России. Будут обсуждаться модальности работы морских коридоров для экспорта зерна.
«При этом ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности», - добавил Николенко.
Напомним, сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал четырехстороннюю встречу по «зерновому коридору» в Стамбуле.