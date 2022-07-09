В Венгрии начались протесты против повышения налогов

В центре Будапешта проходит крупная акция протеста против запланированного властями Венгрии повышения налоговой ставки для сотен тысяч малых предприятий, передает Reuters.

По информации агентства, около тысячи демонстрантов на целых три часа заблокировали движение на мосту, который соединяет две части венгерской столицы.

Как отмечается, изначально протестующие собрались на главной площади города перед зданием парламента Венгрии, где обсуждалось предложение правительства о повышении налоговой ставки, а затем двинулись к мосту через реку Дунай и покинули его только после вмешательства полиции.

Ранее сообщалось, что Центробанк Венгрии повысил ключевую процентную ставку на рекордные 185 базисных пунктов до 7,75% для борьбы с ростом цен.