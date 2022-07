В свое время Майкл Флинн, бывший советник по национальной безопасности США в администрации Дональда Трампа и бывший глава Разведывательного управления Министерства обороны, прямо охарактеризовал организацию Гюлена как обширную глобальную сеть, более того - как сеть «спящую», но сохраняющую свой «террористический характер».

В Америке, в кои-то веки, начали подозревать, что «империя Гюлена», когда-то полезная в качестве прикрытия действий ЦРУ на постсоветском пространстве и операций в Турции, становится угрозой и для безопасности США. Но слишком сильны его покровители в Штатах, особенно – в Демократической партии. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что и республиканцы здесь не без греха. Поэтому экстрадиция Гюлена маловероятна, хотя турецким спецслужбам было бы интересно с ним побеседовать.

Другое дело – ликвидация в США «империи Гюлена», этого мафиозного образования, запустившего свои щупальца в самые интимные места американской власти. Но делать это придется, поскольку в противном случае эта структура доведет Вашингтон до ручки и полностью обрушит американо-турецкие отношения. Да так, что потом в Вашингтоне будут и сами недоумевать: «Как же такое случилось?»

А ответ достаточно прост – не стоит кидаться камнями в соседей, если вы живете в доме из стекла, those who live in glass houses should not throw stones. Об этой пословице американской элите стоило бы вспоминать почаще.