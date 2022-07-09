Икрам Нур, автор haqqin.az 18:18

Известный турецко-американский бизнесмен Ибрагим Куртулус, имеющий тесные связи с бывшим советником по национальной безопасности США Майклом Флинном, утверждает, что FETÖ проникла в федеральную систему США точно так же, как она проникла в Турцию перед попыткой государственного переворота 15 июля 2016 года. Вот мы иногда удивляемся, отчего Вашингтон делает столь нелогичные и откровенно недружественные шаги в отношении Турции, последовательно превращая ее из союзника в противника: то санкции накладывает, то курдов из РПК поддерживает, то из программы F-35 совершенно наглым образом исключает. Активность «антитурецкого лобби» - слишком расплывчатое и неконкретное объяснение этих действий.

Само по себе это лобби - достаточно рыхлый конгломерат различных организаций. И ему никогда не удалось бы добиться и десятой доли враждебных к Турции действий американской администрации, если бы не было стержня, «империи FETÖ», организации Гюлена, вольготно расположившейся в Соединенных Штатах и набравшей там немалый вес. Деньги в Америке решают очень многое, а Фетуллах Гюлен приехал в США далеко не бедным человеком. За короткое время он перевел сюда значительную часть своих активов и с разрешения американских властей весьма удачно их вложил в предприятия и недвижимость. А затем стал щедро жертвовать – то в предвыборный фонд того или иного кандидата в губернаторы, то в предвыборный фонд того или иного сенатора. Никакой коррупции, все чинно и благородно – «на развитие демократических институтов». Причем, что характерно для Гюлена, он жертвовал и республиканцам, и демократам. Партийная принадлежность для него никогда не имела особого значения – лишь бы человек был хороший, то есть чутко и отзывчиво относившийся к просьбам Гюлена. А просьб этих к американским властям было, по большому счету, всего три – не экстрадировать самого Гюлена в Турцию, не мешать деятельности подконтрольных ему организаций, каковых в виде различных «фондов» и «институтов» на сегодняшний день насчитывается в США не менее пятидесяти. И, разумеется, не препятствовать его «просветительской деятельности». Обучение детей – это ведь святое, не так ли?

Как было устоять перед просьбами обаятельного старца, мецената и филантропа, да и вообще человека приятного во всех отношениях? И администрация Обамы сделала щедрый жест - 250 школ FETÖ по всей территории США были взяты на государственное финансирование. Ежегодно на них выделяется из федерального американского бюджета 4 миллиарда (!) долларов США, и это не считая щедрых частных пожертвований. Империя Гюлена в Америке, таким образом, получила важную финансовую и организационную составляющую. Школы быстро стали не просто центрами подготовки идеологически выверенных кадров, но и местами, где могли совершенно без опаски встречаться активисты FETÖ и представители американского истеблишмента, причем не только федерального уровня, но и уровня отдельных штатов. А решение о выделении такой щедрой государственной поддержки принималось при активном участии госпожи Хиллари Клинтон. И ведь вот что интересно. Несмотря на государственное финансирование, обучение в этих школах для учащихся остается платным. Причем, Министерство образования США даже не имеет возможности проверить соответствие образовательных программ в этих школах общеамериканским стандартам. Частное образовательное учреждение, чему хотим, тому и учим. Правда, за счет федерального бюджета. При этом у ФБР США есть неопровержимые доказательства, что все учителя в американских школах Гюлена обязаны отчислять часть своей зарплаты FETÖ.

Деятельность движения Гюлена в Америке представляет собой удивительное «поле чудес», на котором возможно все. Вот Энес Кантер, баскетболист НБА, который объявил себя приемным сыном Фетуллаха Гюлена. И теперь ездит по Штатам, читает лекции о состоянии прав человека в Турции. Естественно, с резко критических позиций. У него и Турция стремительно исламизируется, и Эрдоган уже диктатуру установил. Что примечательно, вхож Кантер и в Конгресс, и в другие вашингтонские коридоры власти. Существует даже «Фонд свободы Энеса Кантера». Именно через этот Фонд, как утверждают хорошо информированные источники в США, американские чиновники за неплохое вознаграждение вовлекаются в деятельность антитурецкого лобби. Многие в США видят в деятельности «пенсильванского старца» будущую угрозу Америке, пусть сейчас, как сообщается в свежем мониторинге разведывательных организаций FETÖ, Фетуллах Гюлен в силу проблем со здоровьем отошел от управления своей империей, и теперь там всем заправляет совет под названием Âl-i Heyet. Кстати, в минувшие выходные пришла информация о том, что Фетуллах Гюлен, у которого на прошлой неделе резко обострились проблемы со здоровьем, был помещен в больницу в Нью-Джерси, в 150 километрах от своей фермы в Пенсильвании. Сердце Гюлена остановилось в 20.30 по турецкому времени. Врачи снова вмешались и вернули лидера FETÖ к жизни.