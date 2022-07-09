Россия не планирует введение военного положения

«В настоящее время правительство России не видит необходимости во введении военного положения». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

На вопрос, собираются ли власти России вводить военное положение, сенатор ответил отрицательно. Он считает, что нынешняя ситуация в стране «несопоставима» с опытом первых дней Великой Отечественной войны.

«Я считаю, текущих мер достаточно, мы не должны ограничивать без крайней необходимости права и свободы граждан», - заявил господин Климов.

Сенатор полагает, что Россия должна «усилить контроль на приграничных территориях и повысить интенсивность противовоздушной обороны», но это никак не связано с введением военного положения.