Города Азербайджана и Грузии станут побратимами

Азербайджанские города Шамкир, Агстафа, Гёйгёль и Дашкесан станут побратимами с грузинскими городами Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси, передает Report.

Меморандумы о побратимстве будут подписаны 13 июля в рамках организованного посольством визита в Азербайджан делегации во главе с губернатором региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

В состав делегации войдут заместители губернатора, а также мэры городов Квемо Картли, Рустави, Болниси, Гардабани, Дманиси, Тетрицкаро, Марнеули и Цалки, а также другие официальные лица.