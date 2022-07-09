Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11, указав, что один из них является также главой Минпромторга, передает ТАСС.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было 9 вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода, когда еще одним вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

В настоящее время пост главы Минпромторга страны занимает Денис Мантуров. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли.