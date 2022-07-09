Трасс поборется за кресло премьер-министра Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс получила необходимые 20 голосов коллег-парламентариев для участия в первом туре выборов лидера Консервативной партии, передает Sky News со ссылкой на представителей ее предвыборного штаба.

Таким образом, список потенциальных кандидатов вырос до пяти человек: необходимый порог преодолели бывший министр финансов Британии Риши Сунак (43 голоса), председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (20 голосов) и младший министр по делам торговли Пенни Мордонт (25 голосов). Нынешний министр финансов Надхим Захави заявил, что тоже собрал необходимые 20 голосов.

В соответствии с действующими сейчас правилами избрания партийного лидера, который автоматически должен стать и премьер-министром страны, в официальный список кандидатов попадут те члены палаты общин от Консервативной партии, которые объявят о своем желании участвовать в выборах и кого поддержат, как минимум, 20 членов консервативной фракции.

Напомним, что первый тур голосования пройдет завтра, 13 июля. 21 июля должен определиться окончательный список из двух кандидатов, который будет передан на рассмотрение всем членам партии. Победитель будет объявлен 5 сентября.