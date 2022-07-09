Харьков вновь обстрелян ракетами, есть раненые
В результате ракетного обстрела в Харькове возникло шесть пожаров, самый масштабный – на производственном предприятии в Немышлянском районе, сообщает Укринформ.
Как отметили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, общими усилиями удалось сохранить значительную часть готовой продукции от уничтожения.
По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали пять человек: у них взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние всех пострадавших – средней тяжести.