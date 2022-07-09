Хорватия официально вступит в Евросоюз
Европейский союз одобрил вступление Хорватии в европейскую зону с 1 января 2023 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
По словам вице-премьера страны и министра финансов Хорватии Здравко Марича, страна начнет пользоваться евро наряду с хорватской куной с сентября.
«Осмелюсь сказать, что это — исторический день… Мы сможем активизировать определенные положения нашего Закона о евро. Начнем с добровольного, а с 5 сентября и двойного обязательного указания цен. Все это хорошо спланированные вещи», - цитирует Марича «Ъ».
Вступлению Хорватии в еврозону предшествовало принятие Европейским советом трех правовых актов.