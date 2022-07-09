Испания передаст Украине танки и бронетранспортеры

Министерство обороны Испании намерено передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров (БТР) М113, пишет Infodefensa.

По данным издания, военная техника, которую Испания готовит к передаче, на данный момент не используется и законсервирована на складах.

После того, как Украина получит танки и БТР в собственность, украинские власти должны оплатить их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Это, в свою очередь, требует от Киева подписания соответствующих контрактов с испанскими компаниями. Лишь затем станет возможна переброска военной техники на место боевых действий.