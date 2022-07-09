«Решили вопрос»: в Казахстане рассказали о ситуации с КТК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что провел переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным по ситуации с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

«5 июля суд Новороссийска вынес решение приостановить деятельность КТК на один месяц. 6 июля мы связались с российским коллегой, главой правительства РФ, и в этот день мы решили этот вопрос. Работа КТК идет в штатном режиме, никаких ограничений в экспорте нефти нет», - сказал Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan.

Напомним, что ранее, 11 июля, Краснодарский краевой суд приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом, заменил запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей. По решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июля 2022 года КТК должен был приостановить деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.