Журналист Шимон Бриман на своей странице в Facebook написал, что ему удалось добиться снятия флагов России, появившихся перед «Маккабиадой» в Хайфе.

Бриман заявил, что ранее гендиректор «Маккабиады» Рой Хессинг обещал, что флаги России и Беларуси во время соревнований подниматься не будут.