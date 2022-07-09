Организаторы «Маккабиады» в Хайфе начали снимать российские флаги фото
Журналист Шимон Бриман на своей странице в Facebook написал, что ему удалось добиться снятия флагов России, появившихся перед «Маккабиадой» в Хайфе.
Бриман заявил, что ранее гендиректор «Маккабиады» Рой Хессинг обещал, что флаги России и Беларуси во время соревнований подниматься не будут.
Как сообщает «Новости Израиля», несмотря на обещание, российский флаг был замечен недалеко от железнодорожной станции в Хайфе.
Бриман позднее написал, что он обратился в компанию N10S, занимающуюся сопровождением «Маккабиады» в СМИ и других медиа, где его заверили, что флаги России будут сняты. Однако Бриман настаивал на получении соответствующего заявления от Оргкомитета Игр и получил ответ от организаторов: «В качестве принимающего города для «Маккабиады» муниципалитет Хайфы решил воздать должное участвующим делегациям и вывесить флаги их стран. Список делегаций, отправленный в муниципалитет, с тех пор несколько раз обновлялся, но обновления не были полностью подтверждены. Поскольку российской делегации на «Маккабиаде» нет, муниципалитет Хайфы в настоящее время снимает российские флаги со всей Хайфы».