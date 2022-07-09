Лукашенко уволил генерала, отвечающего за мобилизацию
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, передает БелТА.
«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны», - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что в Беларуси больше месяца продолжаются военные учения, включая проверку механизмов мобилизации.