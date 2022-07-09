В Брюсселе состоится заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

Во вторник, 19 июля, в Брюсселе состоится восемнадцатое заседание Совета сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, пишет Европейский совет.

Делегацию ЕС возглавит Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Участники заседания обсудят состояние дел и дальнейшие шаги в двусторонних отношениях между ЕС и Азербайджаном, также уделят внимание приоритетам партнерства между ЕС и Азербайджаном и отраслевому сотрудничеству, а также Восточному партнерству и реализации Экономического и инвестиционного плана.

Затем состоится обмен мнениями по политическим вопросам, включая региональные вопросы, демократию, верховенство закона и права человека.