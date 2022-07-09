YouTube безвозвратно удалил канал пропагандиста Кеосаяна

Личный YouTube-канал российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна оказался безвозвратно удален с платформы за нарушения правил сообщества, передает «Курсор».

По словам Кеосаяна, блог просуществовал на YouTube почти два года, после чего был не просто заблокирован, а полностью удален. Как сообщила в своем письме администрация сервиса, это произошло из-за систематического или серьезного нарушения правил сообщества.

При этом пропагандист заявил, что закрытие его канала с 350 тысячами подписчиков — «хорошая вещь».