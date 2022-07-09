Экоактивисты сорвали этап «Тур де Франс»
Экоактивисты организации Dernière Rénovation, которая выступает за сокращение вредных выбросов во Франции и модернизацию сферы энергетики, в знак протеста прервали 10-ый этап велогонки «Тур де Франс», передает Lenta.ru.
Отмечается, что гонка проходила между коммунами Морзин и Межев. За 36 километров до финиша группа активистов села на трассе с дымовыми шашками, в футболках, на которых было написано «У нас осталось 989 дней». Задымление и люди на дороге мешали проезду велогонщиков. В итоге организаторы приостановили этап, за 10 минут они очистили трассу. Гонку возобновили с теми же отставаниями.