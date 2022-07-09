Михайлович: зависимая от России Сербия хочет азербайджанский газ
«Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году». Об этом заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, передает Reuters.
Она отметила, что в следующем году завершится строительство интерконнектора из Сербии к болгарскому трубопроводу.
«В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год, потому что в сентябре следующего года будет завершен интерконнектор Сербия-Болгария», - сказала Михайлович на энергетической конференции в Сараево.
Михайлович добавила, что этот интерконнектор является для Сербии источником жизненной силы.
Напомним, интерконнектор Греция-Болгария был завершен на прошлой неделе. Он позволяет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, а оттуда – в остальную Европу. До сих пор Сербия на 100% зависела от поставок российского газа.