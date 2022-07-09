Михайлович: зависимая от России Сербия хочет азербайджанский газ

«Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году». Об этом заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, передает Reuters.

Она отметила, что в следующем году завершится строительство интерконнектора из Сербии к болгарскому трубопроводу.

«В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год, потому что в сентябре следующего года будет завершен интерконнектор Сербия-Болгария», - сказала Михайлович на энергетической конференции в Сараево.