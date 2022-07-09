Минобороны Украины: Россия не будет оглашать войну

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время, передает УНИАН.

По словам представителя разведки, президент России Владимир Путин считает, что не достиг цели в Украине.

«Он продолжает так называемую «специальную военную операцию» и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война», - подчеркнул Скибицкий.