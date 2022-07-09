Минобороны Украины: Мы готовимся к контрнаступлению на юге

Заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению на юге страны.

В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что Вооруженные силы Украины уже ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку», — отметил замглавы ГУР, добавив, что перед военнослужащими стоит задача раскрыть намерения России для разработки Генштабом действий сил обороны. По словам Скибицкого, для осуществления поставленных целей разведчики привлекают все имеющиеся силы и средства.

«Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — добавил он.