Казахстан создает флот и новый порт на Каспийском море

«Казахстан планирует построить собственный паромный флот из 10 судов, а также новый порт на Каспийском море для увеличения экспортного потенциала». Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета транспорта при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики Касым Тлепов.

По словам чиновника, в текущей экономической обстановке стране требуется срочно нарастить транзитные мощности, а также усовершенствовать торговую инфраструктуру.

Он указал, что пока Казахстан располагает лишь четырьмя сухогрузами, а лидером в сфере грузоперевозок в регионе является Азербайджан.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время», — пояснил Тлепов, добавив, что новый грузовой терминал, скорее всего, будет построен в Актау.