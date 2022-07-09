Главный тренер «Леха»: «Карабах» сыграл прекрасно, а мы допустили много ошибок»

Главный тренер польского «Леха» Джон ван ден Бром прокомментировал разгромное поражение (1:5) своей команды от «Карабаха» в Лиге чемпионов.

«Поздравляю «Карабах» с хорошим результатом, победой и выходом в следующий раунд, - говорит нидерландский специалист. – И мы могли пройти дальше. Но сегодня все было плохо у нас, если не считать быстрого гола, который мы забили. Сегодня мы допустили много ошибок. Это был вечер ошибок. Есть вина и рефери. Мы посмотрели видео. Третий гол, скорее всего, был забит из офсайда. Но в любом случае «Карабах» сегодня показал очень качественный футбол. Еще раз поздравляю!

Конечно, поражение 1:5 – это тяжелое поражение. Наша команда не проигрывала 1:5 в чемпионате Польши. Сегодняшний результат связан с отличной игрой «Карабаха». После 1:4 моя команда была дезорганизована.

Я не хотел бы говорить о тренерских ошибках. Мы сыграли по той же тактике, что и дома. Поначалу все было удачно. Но потом что-то пошло не так. Я это связываю с прекрасной игрой «Карабаха». Не стоит тут говорить о моих ошибках».