Цены на нефть обвалились

Котировки нефтяных контрактов на торгах 12 июля упали на около 7% на фоне беспокойства рынка по замедлению развития мировой экономики, передает Европейская правда.

Сообщается, что Brent упала на 7,6% до 99,51 доллара за баррель во время утренних торгов во вторник.

West Texas Intermediate (WTI), эталонная марка нефти в США, упала на 7,9% до 96,48 доллара, после чего углубила падение до 96 долларов за баррель. Такие котировки остаются на трехмесячном минимуме.

Недавние волнения по поводу перспектив мировой экономики усилились во вторник после данных, свидетельствующих о пессимистических настроениях инвесторов по экономике Германии из-за беспокойства по поставкам энергоресурсов в стране и инфляции.