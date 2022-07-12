Байден прокомментировал ликвидацию главаря ИГИЛ

«Ликвидация в результате удара с воздуха главаря террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, о которой объявили сегодня Соединенные Штаты, значительно сокращает возможности террористов планировать акции и действовать в регионе». Такое мнение выразил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Лидер Белого дома подчеркнул, что в результате удара был уничтожен «один из главных лидеров ИГИЛ - Махер аль-Агаль». По его словам, его ликвидация значительно сокращает возможности ИГИЛ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе.