СМИ сообщили о ранении главы Северной Осетии в Украине

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщавший, что находится в Украине в зоне боевых действий, заявил, что был контужен на передовой, передает BBC.

Также в ходе столкновения с диверсионной группой украинских военных ранения получили двое сопровождавших его лиц, сообщил владикавказский телеграм-канал «Ног Ирыстон», не указав источники информации. По его данным, глава Северной Осетии был госпитализирован.

Сам Меняйло заявил изданию Baza, что с ним «все хорошо»: «Я уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел. То, что там «прилетает», - это ежедневно, обстрелы бывают. Там «прилетает» везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо».

Напомним, что ранее глава республики писал, что «вместе с бойцами добровольческого батальона «Алания» встречает на передовой национальный праздник осетинского народа День Хетага».