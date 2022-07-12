Гурбан Гурбанов о разгроме над «Лехом» и своем сне перед матчем: «В Шуше было много снега…»

«Великолепная победа! Такие редко бывают. Сегодня у нас все получилось, все было в нашу пользу. Футболисты горели желанием выиграть, несмотря на быстрый пропущенный гол. Мы обыграли очень хорошую команду – чемпиона Польши. У них скоростные игроки, опасные контратаки.

Но это только начало. Этот успех не должен нас обманывать. Мы к каждому сопернику должны относиться уважительно.

После первой игры хвалили польских болельщиков, но сегодня наши болельщики показали, что они самые лучшие. За нас сегодня болели 10 миллионов.

Впереди нас ждут более сложные матчи. Нам нельзя останавливаться. Ребята сегодня бились до конца, и это меня очень порадовало.

Главный тренер «Леха» пожаловался на судейство? Тут не о чем говорить. Мы сами часто сталкиваемся с ошибками арбитров. Посмотрим эпизод с третьим голом.

Нам уже в 1-м раунде попался соперник уровня раунда плей-офф. Следующий соперник - «Цюрих» - еще сильнее. Но сегодня наши футболисты обладают таким опытом, что могут противостоять любому сопернику.

Первую игру проведем в Баку. Сложно сказать – хорошо это или плохо. Хорошо с точки зрения отдыха футболистов, так как не нужно отправляться в путь.

Я и в Польше, и вчера тут говорил, что мы уважаем каждое мнение. Кто-то критикует нас, кто-то хвалит… Я считаю, что все эти люди поддерживают нас.

Что касается эмоций, которые мы испытывали после победы, то это футбол. Тут не может быть без эмоций.

Мы не думали о крупной победе. До игры даже были мысли о дополнительном времени. Нам не повезло - пропустили быстрый гол. Я рад, что футболисты не растерялись. Мы продолжили играть в свой футбол.

Когда я стал уверен в победе? После того, как счет стал 5:1. После четвертого гола еще были некоторые сомнения».

Также Гурбан Гурбанов рассказал о сне, который видел ночью перед игрой.

«Во сне увидел Агиля Аббаса. Он был в Шуше, стоял на горе. Было много снега. Он сказал мне: «Посмотри, как тут прохладно, а в городе сейчас жара». Передаю ему привет. Я словно сам побывал в Шуше. Это был хороший сон».